RALE SE OGLASIO NAKON DRAME U DUBAIJU! Anu Nikolić izbacili iz hotela, a on sad otkrio detalje: Isplatio sam 30.000 evra, neka pokaže uplatnice...

Sada se oglasio Rale i otkrio svoju stranu priče.

Kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić napravili su pravu dramu u Dubaiju, a "Blic" je došao u posed snimka na kom se vidi kako osoblje izbacuje Anu iz hotelske sobe i da ona odbija da plati račun.

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru -rekao je Rale za Kurir.

Snimak iz hotelske sobe šokirao sve

Naime, na pomenutom snimku vidimo njihove spakovane stvari, a Ana Nikolić je sedela na krevetu i snimala raspravu sa zaposlenima koji su došli da je isteraju iz sobe.

Na snimku se čuje kako jedan od zaposlenih govori:

- Ovako nećete moći da nastavite - rekao je jedan od zaposlenih dok je uzimao njene stvari da iznese napolje.

Ana Nikolić im je na engleskom jeziku govorila da odbija da plati, kao i to da je pozvala policiju.

- Odbijam da platim, ne znam šta je problem? Ova soba nije plaćena? Ne biste verovali koliko sam uplašena! Ne možete da zovete policiju, zato što sam je ja već zvala. Da li ste sigurni da ćete to da uradite? - pričala je Ana.

Ana se oglasila nakon drame

- Gospodin Rale je jedno g***o smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g***o, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek! Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno - poručila je besno Ana za "Kurir".

