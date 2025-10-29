Da mi je neko rekao da ću LJUBAV PRONAĆI PREKO FEJSBUKA, ne bih verovala: Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga, pevačica iznela sve DETALJE

Popularna pevačica Ivana Selakov već godinama uživa u srećnom braku sa suprugom Peđom Mirkovićem, sa kojim ima ćerku Krunu.

Par je zajedno više od decenije, a njihova ljubavna priča započela je, kako sama Ivana priznaje, na najneobičniji način - putem društvenih mreža.

Ivana je iskreno govorila o tome kako je sudbina umešala prste u njen život.

- Ja verujem u sudbinu i sreću. Potpuno slučajno i sudbinski sam upoznala Peđu, na najneverovatniji način. Da mi je neko tada rekao da ću partnera upoznati preko Fejsbuka, rekla bih: nema šanse - ispričala je Ivana kroz osmeh.

Pevačica je otkrila da ju je Peđin profil odmah zaintrigirao, iako se na fotografiji gotovo nije video.

- Imao je neku sliku sa šeširom i naočarima, jedva da mu se vidi lice, ali nešto me tu kopkalo. Napisao mi je nešto uopšteno, i tako je krenulo... Evo, skoro 18 godina kasnije, mi smo i dalje zajedno. Mislim da je to prava sudbina - dodala je Selakov.

Ivana i Peđa danas važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča pokazuje da istinska povezanost može da se rodi i tamo gde je najmanje očekujemo - čak i na Fejsbuku.

Autor: M.K.