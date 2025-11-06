AKTUELNO

SLAVLJE U DOMU ANĐELE JOVANOVIĆ I MIHAILA DUDAŠA: Obratila mu se emotivnim rečima, čestitke se samo nižu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anđela se oglasila na svom Istagram profilu gde je suprugu Mihailu Dudašu čestitala rođendan.

Naime, Anđela je objavila niz njihovih fotografija uz koje je napisala sledeće:

- Danas nije mom mužu rođendan, on ni ove godine neće slaviti svoj dan jer ima jedan važan viteški pohod, a ja mnogo volim njegov rođendan i zato danas želim da se zahvalim životu što mi je poslao ovog čudesnog čoveka za kojeg ni u najluđim snovima nisam mislila da postoji, koji je odmah postao porodica, koji sutra sa mojim ocem kreće u šetnju života i kome sam beskrajno zahvalna što je svoj životni put odlučio da hoda sa mnom. Mužu srećan rođendan! Zdravlja i ljubavi na mnogaja ljeta! - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Sinu dali ime Luka

Inače, ćerka Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, Anđela Jovanović i njen partner Mihail Dudaš nedavno su dobili sina.Anđela Jovanović i njen partner Mihail Dudaš nasledniku su dali ime Luka, a nedavno je atletičar prvi put progovorio o nasledniku.

- Moram da pohvalim sina prvi put na televiziji, javno. Ima dubok san, mi ga budimo ujutru. Mi imamo vremena da ujutru popijemo kafu, da doručkujemo i popričamo, pa ga onda probudimo - rekao je ponosni tata u Jutro na Blic.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Anđela Jovanović

#Mihail Dudaš

#slavlje

#čestitke

