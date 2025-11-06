SLAVLJE U DOMU ANĐELE JOVANOVIĆ I MIHAILA DUDAŠA: Obratila mu se emotivnim rečima, čestitke se samo nižu

Anđela se oglasila na svom Istagram profilu gde je suprugu Mihailu Dudašu čestitala rođendan.
Naime, Anđela je objavila niz njihovih fotografija uz koje je napisala sledeće:
- Danas nije mom mužu rođendan, on ni ove godine neće slaviti svoj dan jer ima jedan važan viteški pohod, a ja mnogo volim njegov rođendan i zato danas želim da se zahvalim životu što mi je poslao ovog čudesnog čoveka za kojeg ni u najluđim snovima nisam mislila da postoji, koji je odmah postao porodica, koji sutra sa mojim ocem kreće u šetnju života i kome sam beskrajno zahvalna što je svoj životni put odlučio da hoda sa mnom. Mužu srećan rođendan! Zdravlja i ljubavi na mnogaja ljeta! - napisala je ona.
Sinu dali ime Luka
Inače, ćerka Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, Anđela Jovanović i njen partner Mihail Dudaš nedavno su dobili sina.Anđela Jovanović i njen partner Mihail Dudaš nasledniku su dali ime Luka, a nedavno je atletičar prvi put progovorio o nasledniku.
- Moram da pohvalim sina prvi put na televiziji, javno. Ima dubok san, mi ga budimo ujutru. Mi imamo vremena da ujutru popijemo kafu, da doručkujemo i popričamo, pa ga onda probudimo - rekao je ponosni tata u Jutro na Blic.
Autor: Pink.rs