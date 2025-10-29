OTKRIVENA POZADINA DRAME U DUBAIJU: Ana se posvađala s osobljem zbog OVOGA, a onda su počeli da joj prete (VIDEO)

Skandal!

Dok region bruji o skandalu između sada već bivšeg para, Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, ekskluzivno donosimo snimak trenutka kada je počela svađa sa hotelskim osobljem u Dubaiju, nakon što je odbila da napusti sobu zbog neplaćenog računa.

- Možete li da mi opet kažete to? - upitala je Ana.

- Ako odbijete da platite uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno - rekao je zaposleni.

- Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena? - upitala je Ana.

- Zvaću policiju - dobila je odgovor.

- Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da verujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo? - na kraju je pitala Ana i dobila odgovor:

- 100 posto! - zaključio je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.

Podsetimo, na delu snimka koji smo već objavili, čuje se kako jedan od zaposlenih govori pevačici:

“Ovako nećete moći da nastavite“, dok iz sobe iznosi Anine stvari spakovane u kese.

Vidno uznemirena, Ana mu oštro uzvraća:

„A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan!“ – vikala je pevačica tokom sukoba.

