ISPLIVALI NOVI DETALJI DRAME U DUBAIJU: Anu nakon sukoba s osoblejm vratili u hotel, a ona i Rale noć proveli u ZASEBNIM SOBAMA

Goran Ratković Rale razjasnio je šta se zaista dogodilo u hotelu u Dubaiju i otkrio da je sukob sa osobljem počeo zbog premeštanja u drugu sobu.

Nakon što su isplivali video-snimci na kjima se vidi kako osoblje hotela u Dubaiju tokom jučerašnjeg dana izbacuje Anu Nikolić iz sobe, uspeli smo da stupimo u kontakt sa Goranom Ratkovićem Raletom, koji je rešio da stavi tačku na sva nagađanja i otkrije celu pozadinu događaja koji je zapalio region, a zbog čega je na kraju, morala da reaguje i policija!

Kako piše domaći medij, par je na put otišao posle nekoliko odlaganja zbog raznih stvari. Trebalo je u sredu da se vrate za Beograd. Međurim, Ana i Rale su odlučili da ostanu još jedan dan i zvali su agenciju da produže i da plate sve što treba. Zamolili su samo da ostanu u istoj sobi jer su imali mnogo stvari i praktičnije im je bilo da ostanu tu gde su i bili. Kako smo saznali, agencija im je javila da ne moraju da menjaju sobu, pa je Rale otišao samo do recepcije kako bi regulisao plaćanje oko rum-servisa.

- Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Pre toga, mi smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak - potvrdio je Rale.

Međutim, Ana nije dobro reagovala kada je saznala da ipak mora da pređe u drugu sobu jer je ta već unapred bila bukirana.

Rale je, kako je ispričao izvor blizak kompozitoru, pristao da promene sprat i sobu kako ne bi menjali hotel. Otišao je kod Ane i odneo joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala i nije htela da čuje za to i upravo je zbog toga nastao celi incident. Dok se dešavala drama hotelskog osoblja i Ane Nikolić, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu, kako nam je rekao izvor, Ana je napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jer je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković.

Međutim, Ana je, kako smo već i pisali, napravila toliki problem zbog te sobe da su ljudi zvali policiju. Raletu je došlo 10 ljudi iz hotela i obezbeđenje da mu kažu da ga traži policija jer mu žena pravi haos u lobiju i da mora u policiju. Kompozitor je razgovarao sa njima i uspeo je da ih ubedi da ne napuštaju hotel uz uveravanje da će sve biti u redu. Iako je osoblje hotela insistiralo da napuste hotel jer remete mir ostalih gostiju, bračni par je ostao još jednu noć, ali u zasebnim sobama.

- Zahvalio sam se policiji i to se na kraju tako završilo. Ostala je u sobi sama, a ja sam otišao u drugu - potvrdio je Ratković za Kurir.

Podsetimo, na video snimku koji smo objavili vidi se početak svađe Ane Nikolić sa hotelskim osobljem u Dubaiju, koji je ona snimala, a koji je usledio nakon što je odbila da napusti sobu jer nije platila račun za rum-servis.

- Možete li da mi opet kažete to? - upitala je Ana zaposlene.

- Ako odbijete da platite uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno - rekao je zaposleni.

- Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena? - upitala je Ana.

- Zvaću policiju - dobila je odgovor od radnika.

- Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da verujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo? - na kraju je pitala Ana i dobila odgovor:

- 100 posto! Ovako nećete moći da nastavite - dodao je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.

- A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan! - vikala je uznemirena pevačica tokom sukoba sa zaposlenima u hotelu, što je na kraju rezultiralo i pozivom organima reda da reaguju.

