KEBIN SIN IMA NOVI BIZNIS! Posao proširio na Hrvatsku, a nakon razvoda krenulo ga i u ljubavi

Naslednik Dragana Kojića Kebe bivši je fudbalski golman, a odskoro ima novo zanimanje i firmu s kojom je za kratko vreme uspeo da se probije na tržište regiona

Igor Kojić letos je započeo privatni biznis, i to onaj najplodonosniji - trgovinu nekretninama.

Sin Dragana Kojića Kebe bivši je fudbalski golman, a primarno zanimanje doskoro mu je bilo sportski menadžer. Međutim, i on je po ugledu na svoje kolege odlučio da se oproba u još jednom poslu, a to je preprodaja nekretnina.

Kako piše domaći medij, Igor je za kratko vreme uspeo da se odlično snađe na novom poslu, pa je svoju ponudu nekretnina proširio i na Hrvatsku. U pitanju su jedna vila na zagrebačkoj Šalati, ali i kuća na primorju, tačnije u Poreču, Primoštenu.

U moru nekretnina koje Kojić nudi na tržištu izdvaja se i jedan novi beogradski stambeno-poslovni kompleks na Bežanijskoj kosi, gde on kupcima osigurava posebne uslove kupovine, odnosno nula odsto provizije.

Podsetimo, kako se može videti na njegovom sajtu, ali i na društvenim mrežama, u Igorovom portfoliju se uglavnom nalaze kuće velikih kvadratura i luksuzne lokacije u srpskoj prestonici, od pomenute Bežanijske kose, Dedinja, Dorćola pa do Vračara, ali i periferije grada.

Osim prodavanja stambenih jedinica, moguće je i izdavanje istih.

Autor: M. V.