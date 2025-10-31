AKTUELNO

IMALA SAM ANKSIOZNE NAPADE: Kaja Ostojić otkrila da je pretrpela psihičko maltretiranje od strane bivšeg supruga! Godinama je ćutala o ovome...

Pevačica je istakla da je od jednog bivšeg partnera nakon rastave trpela psihičko nasilje, ali nije otkrila o kome je reč.

Pevačica Kaja Ostojić udala se prošle godine četvrti put, a sudbonosno "da" izgovorila je svom izbraniku Milošu Čujoviću.

Kaja Ostojić iza sebe tri braka. Iz prvog sa Nikolom Dragojlovićem ima ćerku. Drugi brak sa Urošem Duvnjakom je kratko trajao, dok je treći sa Džuniorom Džekom okončan nakon sedam godina.

Kaja je otkrila kako su njeni bivši reagovali kada im je rekla "da je kraj". Pevačica je istakla da je od jednog bivšeg partnera nakon rastave trpela psihičko nasilje, ali nije otkrila o kome je reč.

- Imala sam jednu situaciju kada je to bilo teže nego što sam mislila. Godinu dana sam videla sva moguća agregatna stanja tog čoveka. Od plača, do psovki, pretnji, molbi, do slanja poruka polupretećih, uvredljivih. Ja sam morala zbog procesa rastave da budem u kontaktu. Doživljavala sam anksiozne napade kad vidim da mi stiže poruka od njega. U momentu kad sam odlazila sve je prestalo, nisam imala osećaj za njega kao za muškarca. To mi je bio pakao. To je bilo takvo psihičko maltretiranje godinu dana. Bez obzira što je imao novu partnerku. S druge strane je mene urnisao na dnevnom nivou - rekla je ona za "Adria TV".

Kaja je otkrila da njeni roditelji nisu podržavali vezu sa Nikolom Dragojlovićem.

- Taj moj prvi razvod gde sam otišla sa malim detetom i vratila se kod roditelja, to mi je bilo prestrašno. To mi je bilo njagore iskustvo ikada. Moji roditelji su bili protiv te moje odluke, nisu ili ni za tu našu vezu. U jednom periodu nisam ni komunicirala sa roditeljima na dva tri meseca. I posle svega ja se vratim kod tate i mame, onako podvijenog repa, tada mi je to bio pakao.

