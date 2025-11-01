SAMO GA ŠUTNEMO U PROŠLOST... Jelena Radanović progovorila o razvodu: Ustaneš ujutru i tako odlučiš

Jelena Radanović progovorila o razvodu braka od prvog supruga i otkrila da je svaki razvod tramuma

Surpuga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović iza sebe ima jedan brak, a sada je progovorila o razvodu. Jelena je, naime, odgovarala na pitanja na Instagramu, te je otkrila kako je prebrodila razvod braka.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru na pitanje.

Inače, Sloba Radanović je suprugu Jelenu upoznao dok je ona još bila u braku.

Njen tadašnji muž je angažovao Slobu da peva na Jeleninom rođendanu i tu su se rodila simpatije.

Jelena iz prethodnog braka ima dva sina dok je sa Slobom dobila naslednika Damjana.

Jelena je pre dve godine prijavila bivšeg supruga za nasilje, a kako je govorila, sa njim je na sudu i zbog neplaćenih alimentacija.

- Moj brak je dugo bio na klimavim nogama. Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili, tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasemo brak - rekla je Jelena za Adria TV, koja je Slobu upoznala kada joj je pevao na proslavi rođendana na kojoj je bio tu i njen muž.

Autor: M. V.