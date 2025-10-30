NEKA IM JE BOG U POMOĆ: Indira Radić u šoku zbog sukoba Ane i Raleta! ON NIJE TAKAV...

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale nakon što su se venčali na Maldivima, a onda otputovali u Dubai, napravili su još jednu scenu. Njih dvoje su se posvađali u hotelu zbog čega je reagovala i policija.

Ana Nikolić je objavila video na kojem se žali kako žele da je izbace iz hotelske sobe. Ove informacije je Indira Radić saznala od novinara, a onda je doslovno ostala bez teksta pitajući se "da li je to uopšte istina?"

Kada je dobila potvrdnu informaciju, Indira je prokomentarisala njihov odnos.

- Ja sam u šoku, kako može da je ostavi? Neka im je Bog u pomoć. Oni najbolje znaju šta je i kako kod njih, Samo neka su dobro - rekla je Indira.

Nju je najviše začudila informacija da je Rale ostavio Anu bez finansija i da je sa novcem otišao iz zemlje.

- Rale nije čovek da pelješi i uzima, on je jedna emotivna osoba i nikada nije bio sklon tome da uzima pare. Uvek je davao i nikad nije imao dovoljno, uvek je bio u tranzicijama: nemam, dugujem, pomozi mi, spasi me. Ne znam šta je sa njima.

Indira se takođe nadovezala na priču da je ošišala Raleta, a koju je on potvrdio za medijie.

- Kada je to rekao u jednoj emisiji ja sam ga pozvala i pitala: "Rale jesi li normalan, kako ti to tako pričaš da sam te ošišala. Kaže: "Znaš šta, bilo mi je preko glave da pričam da nije istina i onda sam rekao jeste tačno je.

Njega je ošišao frizer i kad sam ga videla rekla sam mu da tu frizuru nosi do kraja života i evo još je ima - rekla je Indira.

Autor: M. V.