SANJA STANKOVIĆ POKAZALA DEČKA! Nakon burne veze sa Matorom, isplivala fotografija sa ovim mačo muškarcem (FOTO)

Bivša zadrugarka Sanja Stanković ostala je upamćena po burnoj ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom.

Veza Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore nije opstala, a Sanja je posle nje imala nekoliko veza sa rijaliti učesnicima. Sada je ludo zaljubljena u čoveka kojeg krije od očiju javnosti.

Ono što Sanja ne krije jeste njena ideja za kostim za Noć veštica, a ona želi ove godine da se preruši u džokera.

- Niko vas ne gleda tako jako kao ljudi koji vas ne vole. Priredite im dobar šou - napisala je ona u opisu fotografija.

Inače, Sanja je trenutno ludo zaljubljena u čoveka kojeg ne želi javno da eksponira, a na zajedničkim fotografijama mu uvek stavi stiker preko lica.

Bivša zadrugarka Sanja Stanković kupila je pre nekoliko godina stan na Vračaru, a za njega je iskeširala 200.000 evra.

Naime, ona nije imala pun iznos pre toga, pa joj je u pomoć pritekla majka, dok je deo novca zaradila u rijaliti programu.

- Nekretnina je na Lekinom brdu, opština Vračar. Imala sam sreće, ugovor sam potpisala pre nego što su skočile cene, tako da je to bilo super.

Sada je cena kvadrata 3.000 evra, a ja sam dosta manje platila. Dosta sam uložila u sam stan, vodila sam računa o svakom detalju, jer ću tu provoditi dosta vremena, pa mi je važno da mogu da se opustim i uživam. Deo novca je moj, a deo je dala mama - rekla je ona pre više od godinu i po dana.

Autor: M. V.