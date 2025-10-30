SVAŠTA SMO PROŠLI NAS DVOJE... Sloba Radanović se obratio supruzi i podelio srećne vesti, ČESTITKE STIŽU SA SVIH STRANA (FOTO)

Slavlje u domu Radanovića

Sloba Radanović uputio je emotivnu poruku svojoj supruzi Jeleni Radanović koja danas slavi rođendan.

Naime, Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom Radanović dobio sina Damjana, a ona iza sebe već ima jedan brak.

Nakon razvoda sa Kijom, Sloba se oženio Jelenom i trenutno uživaju u ljubavi.

Ipak, malo ko zna da su, kako je sada otkrio Sloba prošli kroz teške momente, a on je danas na njen rođendan to i otkiro.

- Svašta smo prošli nas dvoje. I lepih i ružnih trenutaka. Hvala Bogu, većinu lepih, ali ljubav i poverenje su se najviše pokazivali i rasli u ružnim... I izdržali smo. A znao sam odmah na početku da ne može niko da me odvoji od tebe više. Zavoleo sam te baš takvu kakva jesi. I srećan sam što te imam. Hvala ti na svemu, volim te, napisao je Sloba.

Autor: M. V.