AKTUELNO

Domaći

SVAŠTA SMO PROŠLI NAS DVOJE... Sloba Radanović se obratio supruzi i podelio srećne vesti, ČESTITKE STIŽU SA SVIH STRANA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Slavlje u domu Radanovića

Sloba Radanović uputio je emotivnu poruku svojoj supruzi Jeleni Radanović koja danas slavi rođendan.

Naime, Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom Radanović dobio sina Damjana, a ona iza sebe već ima jedan brak.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nakon razvoda sa Kijom, Sloba se oženio Jelenom i trenutno uživaju u ljubavi.

Ipak, malo ko zna da su, kako je sada otkrio Sloba prošli kroz teške momente, a on je danas na njen rođendan to i otkiro.

Foto: Instagram.com

- Svašta smo prošli nas dvoje. I lepih i ružnih trenutaka. Hvala Bogu, većinu lepih, ali ljubav i poverenje su se najviše pokazivali i rasli u ružnim... I izdržali smo. A znao sam odmah na početku da ne može niko da me odvoji od tebe više. Zavoleo sam te baš takvu kakva jesi. I srećan sam što te imam. Hvala ti na svemu, volim te, napisao je Sloba.

Autor: M. V.

#Estrada

#Jelena Radanović

#Rođendan

#Sloba Radanović

#pevač

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

Pljušte čestitke sa svih strana! Nakon trudne Prije oglasio se i Viktor, ove njegove fotke sa Filipom NISTE VIDELI (FOTO)

Domaći

VERIO SE MC STOJAN: Podelio srećne vesti, čestitke stižu sa svih strana (FOTO)

Domaći

U PORODICI RAŽNATOVIĆ NIKAD KRAJA SLAVLJIMA! Veljko se oglasio i podelio srećne vesti! Čestitke stižu sa svih strana! (FOTO)

Domaći

Slavlje u Titelu! Nataša Rodić puca od sreće: Lepe vesti se šire društvenim mrežama, čestitke stižu sa svih strana!

Domaći

Slavlje u domu Ivane Pavković i Petra Mitića: Najskladniji estradni par ima lepe vesti, čestitke neprestano stižu

Domaći

SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRE BURSAĆ! Pevačica se oglasila i obelodanila najlepše vesti, čestitke stižu sa svih strana (FOTO)