RADA MANOJLOVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Pevačica priznala da cveta u ljubavi i progovorila o novom partneru: MISTERIOZNI GOSPODIN...

Rada Manojlović je ranije servirala svoj ljubavni život javno, a sada je odlučila da o svojoj sreći ćuti i da ne pokazuje novog partnera.

Rada Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona nije htela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podelila je javno.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro - rekla je Rada u podkastu Bokiju 13, pa dodala:

- Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim.

Podsetimo, Rada Manojlović je odlučila da ostavi Milana Stankovića zbog Miomira Gajića, ni njihova ljubav nije potrajala. Njihov krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić u par navrata nije imao lepe reči za nju.

Autor: M. V.