RADA MANOJLOVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Pevačica priznala da cveta u ljubavi i progovorila o novom partneru: MISTERIOZNI GOSPODIN...

Rada Manojlović je ranije servirala svoj ljubavni život javno, a sada je odlučila da o svojoj sreći ćuti i da ne pokazuje novog partnera.

Rada Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona nije htela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podelila je javno.

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro - rekla je Rada u podkastu Bokiju 13, pa dodala:

- Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim.

Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja

Podsetimo, Rada Manojlović je odlučila da ostavi Milana Stankovića zbog Miomira Gajića, ni njihova ljubav nije potrajala. Njihov krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić u par navrata nije imao lepe reči za nju.

