EVO KOLIKA JE PENZIJA BILJE KRSTIĆ: Ova suma novca pevačici svakog meseca leže na račun

Izvor: Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Dobitnica je priznanja za doprinos nacionalnoj kulturi, uključujući nacionalnu penziju

Bilja Krstić godinama je deo javne scene, a etno pevačica je dobila i priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, samim tim i nacionalnu penziju koja iznosi 64.730 dinara.

Naime, Biljana Krstić je prisutna na estradi dugi niz godina. Osim pevanja, ona radi i kao a profesorka muzike.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Biljana je preko 30 godina muzička urednica. Bila je i deo grupe "Suncokret", kao i "Rani mraz", a kasnije je započela solo karijeru.

Bilja Krstić je doživela svetsku slavu kao vokalni solist orkestra "Bistrik".

Inače, Bilja Krstić svoj privatan život nikada nije previše eksponirala.

Inače, Bilja Krstić svoj privatan život nikada nije previše eksponirala.

Ona živi mirnim i povučenim životom, ali zahvaljujući društvenim mrežama imali smo prilike da zavirimo u njen dom.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Stan Bilje Krstić nalazi se na Slaviji i prava je ušuškana oaza, idealna za uživanje u porodičnim trenucima. Prostorom preovlađuje bela boja, a čitav enterijer odiše elegancijom. Tu su slike, antikviteti, cveće, ali i jednostavne bele police.

Biljin omiljeni kutak u stanu je terasa koja ima prelep pogled na Slaviju.

- Živim na šestom spratu. Moj prozor s jedne strane direktno gleda na fontanu, a sa druge na Hram Svetog Save, i upravo je to za mene najlepši zalazak sunca koji sam videla u ovom gradu – izjavila je jednom pevačica.

