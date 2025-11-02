Azra prvi put nakon porođaja pokazala ĆERKICU I MUŽA MILIONERA: Isplivala emotivna fotografija

Pevačica ne krije sreću

Pevačica Azra Husarkić živi u Americi, a tamo je upoznala ljubav svog života. Danas sa milionerom ima ćerku koju je dobila u maju ove godine.

Azra i njen suprug, milioner, odabrali su ime za devojčicu Lena Esme Vidinlić, a pevačica ne krije sreću koliko ju je majčinstvo ispunjava.

Lepa Azra ubrzo nakon porođaja je vratila devojačku liniju i izgleda bolje nego ikad.

Budući da je aktivna na društvenim mrežama, ona često podeli neki trenutak iz svog života ,međutim, njenog izabranika do sad nismo mogli da vidimo.

Pevačica je sada objavila set porodičnih fotogrfija na kojima pozira sa svojim suprugom, atraktivnim milionerom i sa ćerkicom koja izrasta u prelepu devojčicu.

Skladna porodica je pozirala nasmejana te se preko slika može zaključiti koliko lepo funkcionišu i koliko je mlada pevačica srećna u braku.

Par je ispod fotografija sa ćerkicom dobio mnoštvo lepih poruka i pohvala.

Autor: M. V.