DOSTA JE BILO VARANJA! Đani progovorio o razvodu od Slađe i šokirao priznanjem da supruzi nije uvek bio veran!

Radiša Trajković Đani više od tri decenije je u braku sa Slađom, a pevač je mnoge iznenadio kada je pričao o prevarama i razvodu.

Radiša Trajković Đani je u svom maniru govorio na ovu temu, pa ljudi nisu znali da li se šali ili ozbiljno misli. Ono što sigurno podvlači kao uverenje jeste da je njegov brak sa Slađom opstao zbog nje.

- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.

Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.

- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmejao je sve u studiju.

Pevač Radiša Trajković Đani priznao je da je u mladosti probao narkotike, a to iskustvo mu nije ostalo u lepom sećanju.

Pevač je u emisiji "Amidži šou" priznao je da je kao srednjoškolac probao marihuanu.

- Travu jesam, nisam u osmom, srednja škola. Dok nisam video gde mi je mesto i vratio sam se kući u rikverc - izjavio je Đani u pomenutoj emisiji.

O istoj temi pevač je govorio i ranije gde je detaljnije opisao kako je došao do ideje da proba narkotike.

- Drogu sam probao u mladosti. Nikakav osećaj nije bio. Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica, neću da je imenujem. Ja bio raspoložen, superhiperaktivan, kad sam to probao, uhvatila me je paranoja... i nikad više! Probao sam jednom i travu, to je nešto najgore što sam uzeo, od trećeg dima mislio sam da će me naći na auto-putu. Pakao - rekao je tada Đani.

Autor: M. V.