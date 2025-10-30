DAČIĆ SE SLOMIO OD TUGE NA GROBU HALIDA BEŠLIĆA! Posetio večnu kuću svog prijatelja, a ovo je ostavio na pevačevom grobu (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić položio je cveće na grob pevača Halida Bešlića.

Legendarni pevač preminuo je 7. oktobra u 72. godini posle teške bolesti u Sarajevu, a ministar Ivica Dačić od njega se tada oprostio dirljivim rečima.

Ministar je sada posetio večnu kuću svog prijatelja na sarajevskom groblju Bare i položio cveće.

- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota. Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.

Bešlić je sahranjen 13. oktobra, a sahrani legendarnog pevača prisustvovalo je 50.000 ljudi. Brojne poznate ličnosti iz celog regiona došle su da Halida isprate na večni počinak.

Autor: M. V.