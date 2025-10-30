AKTUELNO

Domaći

DAČIĆ SE SLOMIO OD TUGE NA GROBU HALIDA BEŠLIĆA! Posetio večnu kuću svog prijatelja, a ovo je ostavio na pevačevom grobu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić položio je cveće na grob pevača Halida Bešlića.

Legendarni pevač preminuo je 7. oktobra u 72. godini posle teške bolesti u Sarajevu, a ministar Ivica Dačić od njega se tada oprostio dirljivim rečima.

Foto: E-Stock/ZipaPhoto

Ministar je sada posetio večnu kuću svog prijatelja na sarajevskom groblju Bare i položio cveće.

- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota. Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.

Bešlić je sahranjen 13. oktobra, a sahrani legendarnog pevača prisustvovalo je 50.000 ljudi. Brojne poznate ličnosti iz celog regiona došle su da Halida isprate na večni počinak.

Autor: M. V.

#Estrada

#Halid Bešlić

#Ivica Dačić

#Političar

#Smrt

#Tuga

POVEZANE VESTI

Domaći

Sin Halida Bešlića otišao na očev grob, jutro nakon sahrane: Iznenadio se kada je video šta ga je zateklo (FOTO)

Domaći

POZNATA GRUPA ODLOŽILA KONCERT ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA: Oglasili se na mrežama i publiku obavestili o svemu

Politika

MINISTAR DAČIĆ POSETIO KOSJERIĆ: Došao sam da podržim našu zajedničku listu 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' (FOTO)

Politika

DAČIĆ SE EMOTIVNIM REČIMA OPROSTIO OD PALME: Večeras sam ostao bez svog brata, prijatelja i saborca...

Domaći

Ovom porukom se Lepa Brena oprostila od pokojnog Halida Bešlića

Domaći

Vozač Halida Bešlića prvi put o pevaču: Otkrio ko ga je posetio dva dana pred smrt, a evo kakav je čovek bio