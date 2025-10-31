AKTUELNO

Domaći

Jakov Jozinović otkrio da li je u vezi: Devojke lude za njim, a njega jedna stvar najviše privlači

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Danko Simunović ||

Jakov Jozinović mlada senzacija iz Hrvatske, očarao je beogradsku publiku na svom prvom koncertu, te je već zakazao Sava Centar za početak naredne godine.

Vinkovčanin Jakov Jozinović, koji je munjevitom brzinom postao prava senzacija na TikToku, trenutno je jedan od najtraženijih mladih izvođača u regionu. Posebno je osvojio devojke, a sada je rekao da je na ljubavnom planu i dalje slobodan.

Foto: Danko Simunović

Otkrio je kakve ga devojke privlače. "Privlače me devojke s karakterom. Što bolji karakter i što ima bolji smisao za humor - to je to. A Splićanke su takve, šalim se", rekao je za In magazin pre nastupa u Splitu.

Jakov se već nekoliko godina bavi pevanjem, ali poslednjih meseci postaje sve popularniji zbog svojih izvedbi legendarnih pesama Olivera, Balaševića, Georgieva i drugih. Pre dva dana je napunio MTS dvoranu u Beogradu, na koncertu koji je prodao za samo sat vremena! Nakon fantastičnog odziva i reakcija publike u Srbiji, već je zakazao koncert u Sava Centru 28.03.2026.

Foto: Instagram.com

Ko je Jakov Jozinović?

Jakov je student druge godine Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a uskoro će objaviti svoj prvi album. Ima poznatog strica, a vera mu je važna

Autor: M. V.

#Devojka

#Estrada

#Jakov Jozinović

#Ljubavni odnosi

#partenrak

#pevač

POVEZANE VESTI

Pop kultura

OSVEŽENJE NA MUZIČKOJ SCENI: Mladi umetnik Jakov Jozinović pomera granice

Domaći

TikToker rasprodao koncert za sat vremena: Jakov Jozinović otvoreno o savetu koji mu je dala Prija (FOTO)

Domaći

JEDVA SAM PREŽIVELA PRVE TRI PESME: Ana Bekuta priznala s čime se borila na sceni, jedna stvar joj je baš teško pala...

Domaći

Ljuba Stanković završio u Indiji! Pobednik 'Pinkovih zvezdica' se oglasio iz daleke zemlje, evo šta je tamo radio (FOTO)

Domaći

ZBOG GOVORA ANE BEKUTE PUBLIKA VADILA MARAMICE IZ TORBE! Pevačica se pred početak koncerta obratila publici: Bilo je tužnih dana, ali... (FOTO)

Domaći

Saši Matiću POZLILO na nastupu! HITNO su sve prekilu, a dok su ga odvodili s bine uradio je NEVEROVATNU stvar!