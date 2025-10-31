Jakov Jozinović otkrio da li je u vezi: Devojke lude za njim, a njega jedna stvar najviše privlači

Jakov Jozinović mlada senzacija iz Hrvatske, očarao je beogradsku publiku na svom prvom koncertu, te je već zakazao Sava Centar za početak naredne godine.

Vinkovčanin Jakov Jozinović, koji je munjevitom brzinom postao prava senzacija na TikToku, trenutno je jedan od najtraženijih mladih izvođača u regionu. Posebno je osvojio devojke, a sada je rekao da je na ljubavnom planu i dalje slobodan.

Otkrio je kakve ga devojke privlače. "Privlače me devojke s karakterom. Što bolji karakter i što ima bolji smisao za humor - to je to. A Splićanke su takve, šalim se", rekao je za In magazin pre nastupa u Splitu.

Jakov se već nekoliko godina bavi pevanjem, ali poslednjih meseci postaje sve popularniji zbog svojih izvedbi legendarnih pesama Olivera, Balaševića, Georgieva i drugih. Pre dva dana je napunio MTS dvoranu u Beogradu, na koncertu koji je prodao za samo sat vremena! Nakon fantastičnog odziva i reakcija publike u Srbiji, već je zakazao koncert u Sava Centru 28.03.2026.

Ko je Jakov Jozinović?

Jakov je student druge godine Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a uskoro će objaviti svoj prvi album. Ima poznatog strica, a vera mu je važna

Autor: M. V.