ĐOLE ĐOGANI ZVANIČNO POSTAO PENZIONER! Evo koliko novca denseru leže na račun svakog meseca

Đole Đogani je stekao sve zakonski predviđene uslove da uživa u trećem dobu, ali on i pored toga radi punom parom i uživa u životu

Popularni denser je pravno stekao uslov za penziju i sada prima 58.000 dinara mesečno. Čuveni denser karijeru je započeo devedesetih, a osim što je poznat po svom muzičkom stvaralaštvu, svi se sećaju i Đoganijevih početaka kad je imao plesnu školu, koja je tada bila najpopularnija.

Penzija je novčana naknada koju osoba prima nakon što prestane da radi, najčešće zbog starosti, invaliditeta ili smrti (u slučaju porodične penzije). To je, ukratko, primanje koje zamenjuje platu kada ljudi više ne rade.

Đole je maltene ceo svoj radni vek posvetio muzici. Ljubav prema densu je otkrio kao tinejdžer, te, iako se bavio atletikom, odlučio je da karijeru gradi kao plesač i koreograf. Najpre je 1979. godine postao prvak Jugoslavije u plesu, te je predstavljao tadašnju zemlju na Svetskom prvenstvu 1980. godine u Londonu gde je osvojio prvo mesto. Dve godine kasnije je ponovo postao šampion Jugoslavije, te ponovo dobio priliku da zemlju predstavlja na svetskoj sceni. Evropski prvak je postao 1983. godine na takmičenju koje je održano u francuskom gradu Grenobl.

