MISLILI SU DA SAM LUDA: Ruška Jakić čuvenom rečenicom kojom započinje dan izazvala brojne reakcije, a danas je svi citiraju! Ovo je pozadina priče

'Dobro jutro lepotice' je jedna od najviralnijih rečenica čuvene novinarke Ruške Jakić. Ruška je objasnila da je danas viralna, dok je nekada situacija bila mnogo drugačija.

Ruška Jakić nedavno je govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

Ruška je otkrila šta je ono što joj je promenilo život iz korena i učinilo je srećnijom i prepoznatljivom.

- Kada sam 1994. godine počela da menjam svoj životni put dospela mi je u ruke knjiga "Moć podsvesti" i tada sam shvatila da sve što nam se događa je zapravo do nas samih. Mi smo prvaci sveta da krivimo druge za svoje neuspehe, a ne da se zapitamo gde smo pogrešili. Kada sam rekla prvi put "Dobro jutro lepotice" svi su mislili da sam luda pa čak i moja ćerka - rekla je Ruška i dodala:

- Ta rečenica ima duboko značenje, a to je da volite sebe jer vas tako niko neće voleti. Druga stvar koju sam naučila da sam celog života sam želela da budem u pravu a sada želim da budem srećna. Treća stvar je da ne želim nikoga u životu ko će me učiniti nesrećnom. Jedna loša misao vuče sve druge, a to se kod mene nikada ne dešava. Svako jutro se istuširam, voda nosi sve, a onda se sredim, zahvalim Bogu što postojim i krenem da osvajam planetu - rekla je Ruška.

Autor: M. V.