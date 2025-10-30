AKTUELNO

DOPADA MI SE NJENA DEVOJKA: Stefani priznala da bi pomrsila konce između Matore i Dragane, umešala bi se u njihovu vezu! MOŽDA SE JAVE NEKE EMOCIJE...

Ona je spremna da pomrsi konce, razotkrila sve!

Bivša verenica Jovane Tomić Matore, Stefani Grujić, pojavila se na nastupu Sandre Rešić u jednoj kafani u Beogradu.

Stefani je bila u provokativnom izdanju, za ovu priliku je odabrala haljinu sa prorezima, a ispod nje nije nosila brushalter.

Foto: Instagram.com/grujic_stefani

- Nisam ja Slađa Poršelina, ja nosim donji veš, ali brushalter nemam. Šta da stavim unutra? Sledeće godine ću uraditi grudi.

Stefani je otkrila da ima dečka i da je on kod kuće.

- Nema dečka večeras, on je kod kuće. Ovde sam sa drugaricom, dosta mi je afera, mi se samo družimo. Ja pravim haos i kad sam trezna, bila sam potrešena zbog snimka koji je izašao.

Foto: Foto/RED Portal

Stefani se osvrnula i na Elitu 9

- Jako je zanimljivo, gledam Matoru, njena devojka mi se dopada. Još uvek mi nisu stigle tužbe za koje je pričala da će stići, to čekamo. Meni je Dragana super, možda se jave neke emocije između mene i Dragane ukoliko uđem u rijaliti.

Foto: Instagram.com

- Beba je odlično, napreduje, isti je tata, preslikan. Munja može da podržava koga god hoće, on i ja nismo u komunikaciji. Mi smo samo okej, mislim da nikada nećemo moći da dovedemo odnos u normlanu. Mi smo takvi karakteri, imamo lošu komunikaciju, teška je to priča.

- Gotivim i Luku i Aneli, opet je ona negde ka Janjušu, vrlo brzo će pući njihova veza. Ona i dalje ima emocije prema Janjušu i Asminu. Ako uđem raskrinkaću ih sve.

