ČUVATI MIR U PORODICI: Nemanja Gudelj se obratio Anastasiji Ražnatović, ovo bi svaka žena volela da doživi od supruga

Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj važe za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni. Gudelj je još jednom javno pokazao koliko voli svoju suprugu.

Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović uživaju u skladnom braku. Bračni par živi u Sevilji a na društvenim mrežama neretko prikaziju momente iz privatnog života.

Gudelj je sada iznenadio svoje pratioce kada je okačio religijsku objavu koja objašnjava ulogu muža u jednom braku.

- Čuvati mir u porodici, to je Božja zapovest. Muž je dužan, po svetom apostolu Pavlu, ljubiti ženu kao samog sebe. Apostol je uporedio ženu s Crkvom. Takva je uzvišenost braka.

Anastasija se nedavno pokvalila predivnim poklonom od svog supruga, te je objavila deo poruke.

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

- Detalji - kratko je dodala Anastasija u opisu.

Podsetimo, Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Autor: M. V.