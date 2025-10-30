AKTUELNO

ŽIKA JAKŠIĆ OTIŠAO NA REHABILITACIJU! Voditelj pokazao kako teče oporavak nakon moždanog udara (FOTO)

Voditelj i producent sada se snimao u rehabilitacionom centru gde je pokazao da radi fizičke vežbe

Voditelj Žika Jakšić nedavno je prošao kroz živornu dramu kada je doživeo moždani udar i nekoliko dana proveo u bolnici. Voditelj sada radi sve što je potrebno kako bi se potpuno oporavio.

Žika se se snimao u rehabilitacionom centru gde je pokazao da radi fizičke vežbe koje su ključne za poboljšanje motoričkih funkcija, snage i ravnoteže.

Foto: Instagram.com/zika.jaksic

Žika je otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

Foto: Instagram.com/zika.jaksic

On je otkrio i kako je sebe motivisao u teškim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika za Grand.

