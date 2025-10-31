POBEGAO SA ČASA, PA NAPRAVIO VANVREMENSKI HIT: U svemu mu pomogao ovaj kolega i prijatelj

Pevač Nenad Knežević Knez prepoznatljiv je po hitu "Da li si ikada mene voljela", a iza pesme se krije zanimljiva priča o prvoj demo verziji.
Nenad Knežević Knez je prilikom jednog gostovanja otkrio da je pesma puštana u klubovima, dok još nije bila premijerno izvedena. Na prvo slušanje izazvala je pravi bum:
- Ta pesma je fenomen, kao da ima neku magiju u sebi. Premijerno sam je izveo 1992. godine, a ona je javnosti poznata dosta duže još dok sam ja radio kao Di-džej. Ljudi su dolazili jer sam ja na kraju programa stidljivo puštao tu pesmu i ljudi su je jako zavoleli i presnimavali su je i dolazili sa kasetama. Ona je baš zbog toga zaživela u raznim gradovima Srbije, dok još nije bila premijerno izvedena - priča pevač u jednoj emisiji.
Zanimljiv detalj je da u pesmi svira sada njegov jako dobar kolega, pevač Aco Pejović, koji je jednom prilikom ispričao kako je odrastanje i rad na pesmi sa Nenadom izgledao:
- Mi smo tada pobegli sa časa iz srednje muzičke škole. Knezov pokojni otac, čuveni Mili Knežević, imao je bend Entuzijasti, koji je bio veoma poznat. Jednom prilikom oni su došli s puta i instrumente ostavili u jednoj zgradi, nakon čega su ljudi otišli da spavaju jer su bili umorni. Knez je maznuo ključ, ušli smo, povezali sve i krenuli da snimamo tu pesmu. To je Nenadova pesma - pričao je Pejović, pa otkrio da su i pored tadašnjeg muzičkog neznanja uspeli da stvore vanvremenski hit.
- U to vrijeme se tek pojavila klavijatura, čuvena „jamaha D7“. Pošto smo mi bili neuki, za mene je to tada bilo špansko selo, odnosno klavijatura koju su samo ozbiljni muzičari mogli da imaju. Svi smo svirali u tonalitetu, škripalo je, jer je klavijatura bila podignuta za pola tona. Uzeli smo šibicu, pa po njoj tražili ton i zaglavili je kako bismo potrefili. Kompletna klavijatura je bila podignuta za pola tona. To je upravo taj zvuk koji ima Knezova pesma, samo je kasnije sve prerađivano. Ta pesma je bila ispred vremena - rekao je Aco u emisiji Amidži šou.
Inače, Knez je snimio neke od vanvremenskih hitova Cece Ražnatović, a tada je otkrio da se sa pevačicom i njenim suprugom Arkanom tada i privatno družio.
Nenad je već dugo godina je u vezi sa partnerkom Tatjanom, koja je jednom prilikom sve ostavila bez daha, kada se na jednom prestoničkom događaju pojavila u izazovnoj haljini.
