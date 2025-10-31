POBEGAO SA ČASA, PA NAPRAVIO VANVREMENSKI HIT: U svemu mu pomogao ovaj kolega i prijatelj

Pevač Nenad Knežević Knez prepoznatljiv je po hitu "Da li si ikada mene voljela", a iza pesme se krije zanimljiva priča o prvoj demo verziji.

Nenad Knežević Knez je prilikom jednog gostovanja otkrio da je pesma puštana u klubovima, dok još nije bila premijerno izvedena. Na prvo slušanje izazvala je pravi bum:

- Ta pesma je fenomen, kao da ima neku magiju u sebi. Premijerno sam je izveo 1992. godine, a ona je javnosti poznata dosta duže još dok sam ja radio kao Di-džej. Ljudi su dolazili jer sam ja na kraju programa stidljivo puštao tu pesmu i ljudi su je jako zavoleli i presnimavali su je i dolazili sa kasetama. Ona je baš zbog toga zaživela u raznim gradovima Srbije, dok još nije bila premijerno izvedena - priča pevač u jednoj emisiji.

Zanimljiv detalj je da u pesmi svira sada njegov jako dobar kolega, pevač Aco Pejović, koji je jednom prilikom ispričao kako je odrastanje i rad na pesmi sa Nenadom izgledao:

- Mi smo tada pobegli sa ča­sa iz sred­nje mu­zi­č­ke ško­le. Kne­zov po­ko­j­ni otac, ču­ve­ni Mi­li Kne­že­vić, imao je be­nd En­tu­zi­ja­sti, ko­ji je bio veo­ma po­znat. Jed­nom pri­li­kom oni su do­šli s pu­ta i in­stru­men­te osta­vi­li u jed­noj zgra­di, na­kon če­ga su lju­di oti­šli da spa­va­ju jer su bi­li umor­ni. Knez je ma­znuo ključ, ušli smo, po­ve­za­li sve i kre­nu­li da sni­ma­mo tu pe­smu. To je Ne­na­do­va pe­sma - pričao je Pejović, pa otkrio da su i pored tadašnjeg muzičkog neznanja uspeli da stvore vanvremenski hit.

- U to vrije­me se tek po­ja­vi­la kla­vi­ja­tu­ra, ču­ve­na „ja­ma­ha D7“. Po­što smo mi bi­li neu­ki, za me­ne je to ta­da bi­lo špan­sko se­lo, od­no­sno kla­vi­ja­tu­ra ko­ju su sa­mo ozbi­lj­ni mu­zi­ča­ri mo­gli da ima­ju. Svi smo svi­ra­li u to­na­li­te­tu, škri­pa­lo je, jer je kla­vi­ja­tu­ra bi­la po­di­g­nu­ta za po­la to­na. Uze­li smo ši­bi­cu, pa po njoj tra­ži­li ton i za­gla­vi­li je ka­ko bi­smo po­tre­fi­li. Ko­m­ple­t­na kla­vi­ja­tu­ra je bi­la po­di­g­nu­ta za po­la to­na. To je upra­vo taj zvuk ko­ji ima Kne­zo­va pe­sma, sa­mo je ka­sni­je sve pre­ra­đi­va­no. Ta pesma je bi­la ispred vre­me­na - re­kao je Aco u emi­si­ji Amidži šou.

Inače, Knez je snimio neke od vanvremenskih hitova Cece Ražnatović, a tada je otkrio da se sa pevačicom i njenim suprugom Arkanom tada i privatno družio.

Nenad je već dugo godina je u vezi sa partnerkom Tatjanom, koja je jednom prilikom sve ostavila bez daha, kada se na jednom prestoničkom događaju pojavila u izazovnoj haljini.

Autor: M. V.