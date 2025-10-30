ŠOK OBRT! Posle epskih skandala u Dubaiju Ana i Rale se pomirili! Proveli noć u zasebnim sobama, a jutros u lobiju hotela uradili OVO

Šok!

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale posle žestoke svađe i velikog skandala u hotelu u Dubaiju, rano jutros su se pomirili i rešili su sve nesuglasice.

Kako piše domaći medij, oni su noć proveli u zasebnim sobama, a jutros su se našli u lobiju hotela u kome su i boravili prethodnih dana. Golupčići su tom prilikom porazgovarali o svemu što se desilo prethodnog burnog dana. Shvatili su da su oboje napravili grešku i rešili da to ostave iza sebe, pa je palo pomirenje.

Kao što je bilo ranije planirano, na kraju su odlučili da se zajedno vrate za Beograd.

Podsetimo, pevačica Ana Nikolić i njen saradnik Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otputovali radi snimanja spota za Anin novi singl "Nije mi 22". Pevačica nam je otkrila da su ona i producent boravili u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali da je tokom noći, kako tvrdi, došlo do ozbiljnog incidenta. Prema njenim rečima, nakon sukoba, Rale je pokupio svoje stvari, zajedno sa novcem koji su imali, i napustio hotel, nakon ćega je nastala još veća rasprava, a noć su proveli u zasebnim sobama.

Autor: M. V.