Posle ovih kadrova ćete se ZALEDITI! Naši jutjuberi posetili daleki Island - Ona se kupala NA MINUSU, a gejzir eruptirao tik iza njih (FOTO+VIDEO)

Influenserski par, jutjuber Stefan Janković, poznatiji kao Janko i njegova devojka Ana Lazarević, na svojim Instagram profilima često dele trenutke iz privatnog i profesionalnog života.

Stefan Janković i Ana Lazarević rešili su da i ovog puta spakuju kofere, te su pored svih egzotičnih destinacija, za obilazak odabrali daleki Island. Naime, mnogi su se pitali gde će oni da odu, a oni su obradovali sve kada su objavili fotgorafiju iz aviona sa lokacijom da idu na Island.

Foto: Instagram.com

Njihove fotografije i video snimci sa Kerid Kratera, koji je vulkanski krater ispunjen jezerom, poznat po crvenkastim stenama i tirkiznoj vodi - vrlo prepoznatljivo mesto koje često posećuju turisti, zapalile su mreže.

Naime, oni su posetili i Strokur gejzir, najpoznatiji aktivni gejzir na Islandu koji eruptira svakih 5–10 minuta. Ovaj video snimak postao je viralan na mrežama:

Video: Instagram.com

Mnoge njihove fotografije i video snimci sa ovog, ne tako egzotičnog putovanja, mnogi bi rekli, postali su glavna tema komentarisanja, a njih dvoje ne kriju koliko se zapravo vole, iako se dugo nagađalo da li su zapravo zajedno ili je to samo marketinški trik.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Island

#JANKO

#Jutjuberi

#Put

#Stefan Janković

#ana lazarević

#influenseri

