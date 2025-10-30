Torta joj stigla u krevet, sin duva svećice: Pogledajte kako je Jelena Radanović proslavila rođendan, a evo koliko godina je napunila (FOTO)

Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, danas slavi rođendan a pre velikog slavlja ovaj datum se u njihovom domu obeležava od ponoći.

Jelena Radanović je objavila detalje proslave iz porodičnog doma, a kako se vidi tačno u ponoć su Sloba i sinovi ušli u njenu sobu i doneli joj rođendansku tortu.

Ona nije mogla da sakrije koliko se iznenadila pa ih je sve izljubila. Takođe, pokazala je i da je dobila tašnu, zlatne minđuše sa dijamantima kao i narukvicu na kojoj je puzla sa inicijalima imena njena tri sina i supruga.

Ono što je mnogima bilo zanimljivo jeste snimak na kojem njen sin Damjan duva rođendanske svećice.

Tada je Jelena i otkrila da danas puni 40 godina.

Sloba birao najlepše reči da joj čestita rođendan

Sloba Radanović uputio je emotivnu poruku svojoj supruzi Jeleni Radanović koja danas slavi rođendan.

Naime, Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom Radanović dobio sina Damjana, a ona iza sebe već ima jedan brak.

- Svašta smo prošli nas dvoje. I lepih i ružnih trenutaka. Hvala Bogu, većinu lepih, ali ljubav i poverenje su se najviše pokazivali i rasli u ružnim... I izdržali smo. A znao sam odmah na početku da ne može niko da me odvoji od tebe više. Zavoleo sam te baš takvu kakva jesi. I srećan sam što te imam. Hvala ti na svemu, volim te, napisao je Sloba.

Autor: Nikola Žugić