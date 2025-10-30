AKTUELNO

Torta joj stigla u krevet, sin duva svećice: Pogledajte kako je Jelena Radanović proslavila rođendan, a evo koliko godina je napunila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković, Instagram.com ||

Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, danas slavi rođendan a pre velikog slavlja ovaj datum se u njihovom domu obeležava od ponoći.

Jelena Radanović je objavila detalje proslave iz porodičnog doma, a kako se vidi tačno u ponoć su Sloba i sinovi ušli u njenu sobu i doneli joj rođendansku tortu.

Ona nije mogla da sakrije koliko se iznenadila pa ih je sve izljubila. Takođe, pokazala je i da je dobila tašnu, zlatne minđuše sa dijamantima kao i narukvicu na kojoj je puzla sa inicijalima imena njena tri sina i supruga.

Ono što je mnogima bilo zanimljivo jeste snimak na kojem njen sin Damjan duva rođendanske svećice.

Tada je Jelena i otkrila da danas puni 40 godina.

Sloba birao najlepše reči da joj čestita rođendan

Sloba Radanović uputio je emotivnu poruku svojoj supruzi Jeleni Radanović koja danas slavi rođendan.

Foto: Instagram.com

Naime, Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom Radanović dobio sina Damjana, a ona iza sebe već ima jedan brak.

- Svašta smo prošli nas dvoje. I lepih i ružnih trenutaka. Hvala Bogu, većinu lepih, ali ljubav i poverenje su se najviše pokazivali i rasli u ružnim... I izdržali smo. A znao sam odmah na početku da ne može niko da me odvoji od tebe više. Zavoleo sam te baš takvu kakva jesi. I srećan sam što te imam. Hvala ti na svemu, volim te, napisao je Sloba.

Autor: Nikola Žugić

