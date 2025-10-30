Bivša učesnica Farmera promenila profesiju! Okačila mikrofon o klin, evo gde sada radi (FOTO)

Ljudi ostali u šoku!

Naša pevačica, Bojana Stanačić, poznatija kao Barbi, kada je ušla u "Elitu 8" ona se naciji predstavila kao pevačica, a video snimci na njenim mrežama govore u prilog tome, tačnije, da je imala nastupe po rodnom gradu.

Ona se, takođe, oprobala i u rijalitiju "Farmeri", gde je stekla ogromnu popularnost, čak su je mnogi zavoleli zbog britkog jezika, stava i karaktera, ali i zbog smešnih scena kojima je nasmejavala gledaoce.

Naime, ona je sada objavila na svom instagram profilu fotografiju koja je šokirala mnoge. Barbi je rešila da se povuče, pa se tako, sudeći po fotografiji, zaposlila u marketu, s obzirom na to da je objavila fotku kako stoji za kasom.

Autor: Nikola Žugić