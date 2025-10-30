AKTUELNO

SINOVI VELJKA RAŽNATOVIĆA I ŠIJANA ZAJEDNO NA BAZENU! Pogledajte kako naslednici prave šou i skaču u vodu: Željko i Krstan u ISTIM kupaćim, a tu su im i ŽENE (FOTO)

Bojana Šijan, supruga Mirka Šijana i rođena sestra Bogdane Ražnatović, koja je udata za Veljka Ražnatovića objavila je na svom profilu na Instagramu kako njihovi sinovi provode vreme zajedno.

Bojana Šijan i Mirko Šijan, imaju dva sina Zorana i Vukana, dok Veljko i Bogdana imaju tri sina Željka, Krstana i Isaiju.

Danas su Zoran, Vukan, Željko i Krstan proveli nezaborana dan na bazenu, a Bojana je sve javno objavila i tagovala Veljka i Bogdanu.

Željko i Krstan imali su isti kupaći, a prizor sa bazena kako mališani skaču i kupaju se oduševio je sve.

"Pogrešno je što je zovu Ceca,a ne baka"

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.

