Njena smrt je i dalje misterija! Silvana Armenulić izgubila je život u stravičnoj nesreći, detalj s obdukcije izaziva jezu: Prihvatio sam ono što piše u policijskom izveštaju!

Silvana Armenulić poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila 10. oktobra 1976. godine. Njena tragična smrt izazvala je veliku pažnju javnosti zbog brojnih misterioznih okolnosti koje su je pratile.

Čuvena pevačica poginula je na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari, u 37. godini, a zajedno sa njom u smrt su otišli i njena sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je vozio auto.

Prema rekonstrukciji nesreće, na ravnom putu ford granada kretao se brzinom od oko 150 kilometara na sat, a onda je iznenada počeo da prelazi u levu, suprotnu kolovoznu traku i usledio je sudar. Vozač kamiona iz daljine je video farove kako mu se brzo približavaju, ali je pomislio da će se mimoići.

Shvativši da će doći do sudara, počeo je da koči, ali bilo je kasno. Desna strana forda granade takvom silinom zakucala se u kamion da mu je kompletno izvalila prednji desni točak, poluosovinu i podvukla se pod njega.

U kanalu pored puta nađena je polomljena violina, a jedna od misterija koju je za sobom ostavila Silvanina smrt bila je ta da su u vreme kad je već uveliko trebalo da budu u Beogradu, bili tek na pola puta.

- Uvek mi je teško kada moram da pričam o njenoj pogibiji. Prihvatio sam ono što je pisalo u policijskom izveštaju, a posle su mi rekli da je možda i ona bila za volanom. Sve te priče koje se vezuju za njenu smrt smatram kafanskim. Na svaku godišnjicu Silvanine smrti idem na njen grob, a nekad odem i bez nekog formalnog povoda. I naša ćerka Gordana uvek sama posećuje majčin grob, ne voli da ide kada je gužva. Nerado o tome govori, što je razumljivo, jer je imala samo 12 godina kada je Silvana poginula - rekao je njen suprug Radmilo Armenulić i nastavio:

- Postavio sam na grobu dva bela goluba od mermera. Pamtim je kao osobu koja je bezgranično bila hrabra. Ničega se nije bojala. Volela je brz život i uzbuđivale su je opasnosti. Jednom je u Nemačkoj zalupila vrata stana, a ključ je ostao s unutrašnje strane. Izašla je na sims širok oko 40 centimetara po kome je, na visini od dvadeset metara, obišla kuću i kroz prozor na kupatilu ušla u stan. A kao supruga i drug bila je nežna, pažljiva i blagodarna - rekao je svojevremeno Silvanin suprug Radmilo Armenulić.

Sestra Dina dobro se sećala poslednjeg pozdrava sa sestrama.

- Dan je počeo uobičajeno, a Silvana i Mirjana počele su da se spremaju za put. Trebalo je da i ja pođem s njima, ali ostala sam kod kuće da bih pogledala film. Kad su krenule, Mirjana se vratila na vrh stepeništa i poljubila me - ispričala je Dina nakon nesreće i otkrila još jedan potresan detalj:

- Nikad nisam čitala izveštaj sa obdukcije. Čitala su ga moja braća koja su mi rekla da ja to ne uradim. Mirjana je bila u šestom mesecu trudnoće kad je poginula.

Podsetimo, Silvna Armenulić rođena je kao Zilha Bajraktarević 18. maja 1939. godine u Doboju, a umetničko ime Silvana uzela je po tada popularnoj glumici Silvani Mangano, čiji je film "Gorak pirinač" posebno volela.

Sa 16 godina otišla je kod tetke u Sarajevo gde je počela da peva po kafanama, a njen lik i delo obeležili su čitavu jednu muzičku eru Balkana. Silvana je bila jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima, a jedan od najvećih hitova koji ju je vinuo u zvezde bila je pesma "Šta će mi život" Tome Zdravkovića, koju je otpevala u TV seriji "Ljubav na seoski način", a istoimena ploča, koju je izdao zagrebački "Jugoton", prodata je u to vreme u neverovatnih 300.000 primeraka.

1961. godine udala se za poznatog jugoslovenskog tenisera Radmila Armenulića, sa kojim je 1964. dobila ćerku Gordanu. Silvana i Radmilo venčali su se bez znanja roditelja, a tek nakon što je i zvanično postala njegova supruga Radmilo je Silvanu upoznao sa roditeljima, jer je strahovao da neće odobravati njegovu ljubav sa kafanskom pevačicom. Međutim, oni su mu zamerili samo to što je krio vezu od njih i što ih nije pozvao na svadbu.

Autor: Nikola Žugić