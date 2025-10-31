OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Ova naša slavna pevačica je sestra pokojnog Bore Đorđevića!

Četvrtog septembra prošle godine, estradno nebo izgubilo je veliku zvezdu, Boru Đorđevića, frontmena grupe "Riblja Čorba", a malo ko je znao neke detalje iz njegovog života.

Bora Đorđević, poznatiji i kao Bora Čorba, frontmen grupe "Riblja Čorba", preminuo je prošle godine, tačnije 4. septembra 2024. godine, nakon duge i teške borbe sa bolešću pluća. Naime, mnogima nepoznata činjenica je i to da je njegova sestra jedna poznata dama sa naše estrade. U pitanju je Bilja Krstić sa kojom je Bora nekoliko puta i uspešno sarađivao.

Ona je to otkrila 2004, kada se pojavila na promociji Čorbinog albuma "Ovde", na kom je gostovala u uvodnoj pesmi "Mobilni".

- Da vam otkrijem jednu tajnu, možda i ne znate. Bora i ja smo rođaci. Mi smo brat i sestra. Prema tome, i po toj liniji navijam, a i po onoj drugarskoj - rekla je tada Bilja.

Njihova saradnja datira još iz 1975. godine. U tom periodu su njih dvoje bili članovi legendarne akustičarske grupe "Suncokret".

Autor: Nikola Žugić