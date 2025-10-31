AKTUELNO

Domaći

OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Ova naša slavna pevačica je sestra pokojnog Bore Đorđevića!

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA/Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Četvrtog septembra prošle godine, estradno nebo izgubilo je veliku zvezdu, Boru Đorđevića, frontmena grupe "Riblja Čorba", a malo ko je znao neke detalje iz njegovog života.

Bora Đorđević, poznatiji i kao Bora Čorba, frontmen grupe "Riblja Čorba", preminuo je prošle godine, tačnije 4. septembra 2024. godine, nakon duge i teške borbe sa bolešću pluća. Naime, mnogima nepoznata činjenica je i to da je njegova sestra jedna poznata dama sa naše estrade. U pitanju je Bilja Krstić sa kojom je Bora nekoliko puta i uspešno sarađivao.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ona je to otkrila 2004, kada se pojavila na promociji Čorbinog albuma "Ovde", na kom je gostovala u uvodnoj pesmi "Mobilni".

- Da vam otkrijem jednu tajnu, možda i ne znate. Bora i ja smo rođaci. Mi smo brat i sestra. Prema tome, i po toj liniji navijam, a i po onoj drugarskoj - rekla je tada Bilja.

Njihova saradnja datira još iz 1975. godine. U tom periodu su njih dvoje bili članovi legendarne akustičarske grupe "Suncokret".

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Autor: Nikola Žugić

#Bilja Krstić

#Bora Čorba

#Bora Đorđević

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

BORA ČORBA POSLEDNJU PESMU NAPISAO OVOM KOLEGI! Bili su dobri drugari, a sada je pevač otkrio sve o numeri: Čuo je kako sam otpevao i oduševio se, a o

Domaći

TUŽNIH GODINU DANA BEZ BORE ČORBE: Čuveni roker obeležio je jednu epohu, a na njegovom grobu stoje UKRŠTENE DVE GITARE (FOTO)

Domaći

Bori Čorbi ponovo loše, otkazani mu svi nastupi! Hitno se oglasili iz grupe: Pobedićemo bolest!

Domaći

PRVI MUŽ LEPE LUKIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA SU SE RAZVELI: Napadala me je da ću je ostaviti! Vlada Perović otkrio sve o svađama u braku, a u ovo bio umešan p

Domaći

Ove dve pesme je Bora Đorđević posvetio bivšoj verenici: Planirali su venčanje a onda je sve puklo!

Domaći

KO JE UDOVICA BORE ĐORĐEVIĆA? Bila je do kraja uz njegovu bolničku postelju, 28 godina je mlađa, a evo što je on uradio za nju