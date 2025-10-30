AKTUELNO

Domaći

Čovek me je ostavio na aerodromu: Novo oglašavanje Ane Nikolić! Drama iz Dubaija ne staje, posle HAOSA došao novi skandal: Uzeo je PARE i kartice!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala i žiži javnosti, a sada se, nakon haosa koji je izazvala u Dubaiju, oglasila na društvenim mrežama.

Pop pevačica Ana Nikolić je na svom Instagram profilu objavila snimak sa egzotične destinacije zbog kojeg je i otišla na ovo putovanje.

U pitanju je spot za njenu novu pesmu, koju je sada podelila sa fanovima.

Ostavio je samu na aerodromu bez novca i dokumenata

Međutim, Ana je u objavi koja je usledila samo nekoliko minuta kasnije. Podelila je njihovu prepisku na kojoj se vidi poslat snimak Ane sa krvavim nosem, ali uzrok rane nije poznat.

U komentarima je napisala da ju je Rale ostavio na aerodromu.

- Čovek me je ostavio u Dubaiu na aerodromu. Bez kartice, para, pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo, dalje od Pojata mak

Foto: Instagram.com

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Ana Nikolić

#Drama

#Dubai

#Goran Ratković Rale

#kompozitor

#pevačica

#rale

