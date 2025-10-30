AKTUELNO

Domaći

Ana Nikolić skinuta s leta! Otkriveno zašto nije otišla s Raletom za Beograd, evo svih šok detalja iz Dubaija!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock, Pixabay.com ||

Drama između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ne prestaje!

Nakon haosa koji se desio juče, kada je Anu Nikolić osoblje hotela izbacilo iz sobe posle burne svađe, ona i Rale su se jutros pomirili i pokušali da spasu svoj odnos.

Rale sam otputovao za Beograd

ŠOK OBRT! Posle epskih skandala u Dubaiju Ana i Rale se pomirili! Proveli noć u zasebnim sobama, a jutros u lobiju hotela uradili OVO

Međutim, mir nije dugo potrajao. Iako su planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Foto: Instagram.com

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

ISPLIVALI NOVI DETALJI DRAME U DUBAIJU: Anu nakon sukoba s osoblejm vratili u hotel, a ona i Rale noć proveli u ZASEBNIM SOBAMA

- Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što smo pisali, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

RALE SE OGLASIO NAKON DRAME U DUBAIJU! Anu Nikolić izbacili iz hotela, a on sad otkrio detalje: Isplatio sam 30.000 evra, neka pokaže uplatnice...

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Autor: Nikola Žugić

#Ana Nikolić

#Drama

#Dubai

#Goran Ratković Rale

#kompozitor

#pevačica

#rale

