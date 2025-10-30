Dabogda ti se pare vratile u lekovima koje popih ovih 10 dana: NOVO ŠOK oglašavanje Ane Nikolić! Objavila video snimak iz Dubaija, pa udarila žestoko na Raleta (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali u Dubaiju, a detalji ove drame svakodnevno izlaze na videlo i pune naslovnice medija.

Ekipa portala Pink.rs došla je ekskluzivno u posed video snimka na kom se vide njihove spakovane stvari, a Ana Nikolić je sedela na krevetu i snimala raspravu sa zaposlenima koji su došli da je isteraju iz sobe. Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ostavio je samu na aerodromu bez novca i dokumenata

Ana je u objavi koja je usledila samo nekoliko minuta posle objave spota za novu pesmu, podelila njihovu prepisku na kojoj se vidi poslat snimak Ane sa krvavim nosem, ali uzrok rane nije poznat.

Sada, Ana se ponovo oglasila video snimkom na svom instagramu, na kom se obratila Raletu javno.

- Obolela sam zbog tebe...Neka ti sve što si izgovorio i uradio služi na čast. Ja novac računam u lekovima...Rale znamo da nemaš ni srama ni obraza...Dabogda ti se pare vratile u lekovima koje popih ovih 10 dana, za želudac i kičmu... - napisala je Ana.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd. Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Autor: Nikola Žugić