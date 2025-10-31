AKTUELNO

Nažalost, bila sam ljubavnica, prelepa sam: Naša pevačica (64) šokirala, a sad pokazala stajling koji samo ona može da iznese (FOTO)

Pevačica Alka Vuica (64) pohvalila se atraktivnim stajlingom, koji ne bi mogao svako da iznesne, a njoj je stajao savršeno.

Alka Vuica pokazala je zavidnu liniju u sedmoj deceniji i mnoge ostavila bez teksta kada je pozirala u bundi sa kačketom na glavi i naočarima za sunce.

Ceo stajling upotpunila je tigrastim cipelama i zanimljivom torbom, a mnogi su joj poručivali da sija i da baš ima stila.

- Jesen oko mene, a u meni proleće - napisala je pevačica.

Alka Vujica o muškarcima

- Ja sam prepametna, prelepa i niko mi nije ravan. Nedavno sam gledala Jane Fondu koja je rekla: 'Molim, kakav muškarac?! Trebaju mi dobre drugarice, putovanja, uopšte me to ne zanima'. Muškarci su jako zahtevni, treba im se puno davati, a ja se nisam zaljubila. Da budem u vezi samo zato da bih bila u vezi, to ne želim - rekla je pevačica koja otkriva da od svojih partnera nikada nije dobijala skupe poklone.

- Nisam imala frajere koji su darežljivi, uglavnom su svi bili škrti. Dobro, dobila bih neki šampanjac, lančić, parfemčić, Hermesovu maramu, a sad da sam se probudila i videla Audi A6 s crvenom mašnom ispred vrata, što sam uvek želela, to nisam nikad doživela. Takve stvari sam uvek sama sebi kupovala. Sve sam stekla sama - istakla je u podkastu Večernjeg lista Show.

Foto: Instagram.com

