AKTUELNO

Domaći

MILAN VASIĆ HRANI SINA DESPOTA SA MLEKOM! Neodoljive scene oca i naslednika raznežile sve: Glumac seo pored reke i komentari pljušte (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Milan Vasić nedavno je dobio sina Despota, a sada je pokazao kako brine o njemu i hrani ga.

Milan Vasić je na svom profilu na Instagramu objavio sliku sa sinom kako sede pored reke i raznežio mnoge.

pročitajte još

MILAN VASIĆ KLEČI PRED ŽENOM I LJUBI JOJ STOMAK: Glumac objavio emotivan snimak i izazvao lavinu komentara (FOTO)

On je sina Despota držao u naručju i hranio ga sa mlekom, a mnogi su zaključili da je tata za primer, te su ga zasuli pozitivnim komentarima.

Oženio 18 godina mlađu

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu. Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira. Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

pročitajte još

MILAN VASIĆ HRANI TEK ROĐENO TELE! Glumac ušao u štalu, pa uzeo kofu mleka, pokazao i 11 prasića: Prvi put proba! (FOTO)

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

Foto: Instagram.com

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

pročitajte još

MILAN VASIĆ SA SINOM OBILAZI SRBIJU: Glumac ne krije ponos zbog naslednika, zasutavio se u Kraljevu i zapevao (FOTO)

Autor: Nikola Žugić

#Milan Vasić

#despot

#glumac

#mleko

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Milan Vasić objavio sliku naslednika! Jedna stvar oduševila mnoge: Obećao mi je tata... (FOTO)

Domaći

Sve je spremno za krštenje malog Despota: Milan Vasić oduševio novom objavom, evo šta će njegov sin nositi tog dana (FOTO)

Domaći

OVAKO MILAN VASIĆ USPAVLJUJE SINA DESPOTA NA ULICI! Glumac izašao da prošeta, pa pokazao kakav je tata: Svi oduševljeni

Domaći

Milan Vasić izveo sina i ženu iz porodilišta: Muzičare čašćavao sve vreme, oni mu pevali čuvenu pesmu: MUŠKO MI SE RODILO

Domaći

Milan Vasić odveo sina Despota na Šar planilu: Objavio sliku koja je oduševila sve (FOTO)

Domaći

MILAN VASIĆ HRANI TEK ROĐENO TELE! Glumac ušao u štalu, pa uzeo kofu mleka, pokazao i 11 prasića: Prvi put proba! (FOTO)