MILAN VASIĆ HRANI SINA DESPOTA SA MLEKOM! Neodoljive scene oca i naslednika raznežile sve: Glumac seo pored reke i komentari pljušte (FOTO)

Glumac Milan Vasić nedavno je dobio sina Despota, a sada je pokazao kako brine o njemu i hrani ga.

Milan Vasić je na svom profilu na Instagramu objavio sliku sa sinom kako sede pored reke i raznežio mnoge.

On je sina Despota držao u naručju i hranio ga sa mlekom, a mnogi su zaključili da je tata za primer, te su ga zasuli pozitivnim komentarima.

Oženio 18 godina mlađu

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu. Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira. Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Autor: Nikola Žugić