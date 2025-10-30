Pevao sam u golubarniku, gaže su mi bile prejadne: Mirza priznanjem šokirao sve, on i Ivana Selakov otkrili kakvi su im bili počeci u muzici!

Mirza Selimović, naš pevač i njegova koleginica, pevačica Ivana Selakov, gostujući u jednoj emisiji, prisetili su se svojih početaka koji, kako kažu, nisu bili nimalo laki.

Sa Ivanom i Mirzom, prisetili su se njihovih početaka, koji nisu bili laki, ali i toga za koliko su novca tada radili.

Meni su bile prejadne gaže, ali mi je svakako značio novac koji sam zaradjivao dok sam studirao, zato sto sam mogao da platim stan, da sa cimerima ne preživljavam od nedelje do nedelje. Čekala se svirka, da se napuni frižider - bio je iskren Mirza, na šta se nadovezala Ivana:

Radili za 10 evra

- Mi smo za 10 evra radili, ali pevaš iz ljubavi i lepo ti je. Bilo je potpuno drugačije vreme i sve se cenilo mnogo više - rekla je ona, a Mirza se nadovezao.

pročitajte još IMAO SAM VELIKI PROBLEM SA... Mirza Selimović progovorio o teškoj operaciji nakon koje mu se promenio život

-Uglavnom smo rok muziku svirali i nije bitno da li ćemo svirati za marku ili za sto maraka, to nas nije interesovalo. Po 20 maraka je bila gaža. Sećam se, bila je jedna svirka, došlo vreme da se naplati, kada se vraća frontmen i kaže vlasnik mi je rekao da mi njemu treba da platimo još 100 maraka, jer smo toliko popili. Morali smo platiti što smo svirali - kroz smeh je ispričao pevač i dodaje:

Ali sam isto srećan i za tih 20 ljudi sto sam svirao, na tavanu u golubarniku i pred 20.000 ljudi. Tu sam svoj na svome, daš se maksimalno i to je to.

Autor: Nikola Žugić