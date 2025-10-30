AKTUELNO

Nije mi dobro, platiću joj ja lekove: Prvo oglašavanje Raleta po dolasku u Beograd i nakon što je ostavio Anu Nikolić u Dubaiju!

Goran Ratković Rale sleteo je upravo na aerodrom Nikola Tesla, nakon drame u Dubaiju sa partnerkom Anom Nikolić.

Ana Nikolić optužila je Raleta da ju je ostavio na aerodomu u Dubaiju bez para i kartica.

-Pustite me, nije mi dobro, nemojte mi to raditi. Šta je uradila? Izašao je spot. Ja ću joj platiti lekove. Hotel će biti tužen, to je njihova greška - rekao je on za Blic.

Anu Nikolić izbacili iz hotela

Podsetimo, kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić napravili su pravu dramu u Dubaiju, a "Blic" je došao u posed snimka na kom se vidi kako osoblje izbacuje Anu iz hotelske sobe i da ona odbija da plati račun.

Rale se potom oglasio i otkrio svoju stranu priče.

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale.

