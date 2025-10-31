Evo šta se desi kada se spoje unuci Arkana i Šijana: Svi na okupu, napravili pravu feštu

Bojana Šijan, supruga Mirka Šijana i rođena sestra Bogdane Ražnatović, koja je udata za Veljka Ražnatovića objavila je na svom profilu na Instagramu kako njihovi sinovi provode vreme zajedno.

Mališani porodica Ražnatović i Šijan otišli su zajedno na odmor, a Bojana je sada prikazala kako izgleda vreme kada treba da legnu u krevet.

Mirkovi sinovi, Zoran i Vukan bili su na krevetu u svojim identičnim pidžamama, dok su Željko, Krstan i Isaija jeli jabuku pred spavanje.

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

Inače, Veljko je u više navrata pričao o tome koliko mu prija život u Titelu, gde je odavno sa porodicom i decom, kao i da je glavni grad počeo da mu smeta, jer pre svega nije onakav kakav je nekad bio.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22 sati, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje.

Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu.

Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je ranije Veljko

