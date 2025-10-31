Stjuardesa viče na mene, pas leti po avionu: Naša pevačica otkrila ŠOK detalje sa leta, evo zbog čega ima strah

Nada Topčagić, popularna pevačica strašno se plaši letenja avionom, a svojevremeno je ispričala neprijatnu situaciju i kako tvrdi jedna je izvukla živu glavu.

Nada je priznala da je bila uplašena, ali danas se ove priče seća sa osmehom na licu.

- Stavili nas da stojimo, nas petoro-šestoro smo stajali. Lele, kad je to poleteo avion... Ja se teško držim i kada sedim, hoću da razvalim stolicu, ne znam gde ću. A onaj kerić što sam ga imala, malteška pudla, pustila sam ga. Pusti kera, je**o kera, kakav ker spašavaj se. Sručim se ja dole na patos, jer kad je počeo da ljulja avion... - rekla je Nada svojevremeno u jednoj emisiji kroz smeh.

- Stjuardesa meni viče: "Jao, držite kera!" Ono vriska, ker odlete... Kad je pleteo avion ker ide gore-dole. Stjuardesa mi onda viče: "Pocepali ste mi čarapu!" Ma kakva čarapa, ženo, spasavaj se. Ono je ludilo, ja vrištim u repu aviona, sačuvaj Bože. Viču putnici meni: "Držite kera!" Ma kakvog kera, drži se, Nado, koliko god možeš. Tako da, moj kerić je išao gore-dole kako je avion išao - rekla je Nada.

"Ne bih mogla da živim samo od penzije"

Nada ne nestupa toliko često, a kako kaže ona i njen suprug Zlatko žive od izdavanja nekretnina koje su stekli dugogodišnjim radom.

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše. Moja sestra živi pedeset godina u Nemačkoj, vraća se u Srbiju da prezimi, jer je tamo teško. Ne žalim se, samo da smo zdravi. Snalazim dobro.

Autor: N.B.