Izašao sam kao nov čovek: Miloš Bojanić (73) pokazao kako se neguje, bez ovoga ne funkcioniše (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Folk pevač Miloš Bojanić, koji ima 73 godine, ponovo je dokazao da voli da vodi računa o svom izgledu.

Pevač je nedavno posetio kozmetički salon, gde se prepustio rukama stručnjaka i isprobao anti-ejdž tretman lica koji “čuva mladolikost i vraća koži vitalnost”.

Na snimku koji je Bojanić podelio na svom Tiktok profilu vidi se kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.

Foto: Instagram.com

Miloš se nije zadržao samo na tretmanu lica – uživao je i u masaži celog tela, uključujući stopala, noge, leđa i ruke, a na kraju se, kako se navodi, opustio i uz pedikir. Pevač se našalio da je “izašao iz salona kao nov čovek”.

Autor: N.B.

#Izgled

#Karijera

#Miloš Bojanić

#Spa

#pevač

