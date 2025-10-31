AKTUELNO

Nikad iskrenija o novoj ljubavi: Rada Manojlović otkrila da li joj je dečko pevač, a evo zbog čega se kaje

Otkrila sve!

Rada Manojlović otkrila je da ima novog partnera, a sada je javno rešila da progovori o njemu, pa otkrila da je lep kao lutka.

- Sve utiče da sijam. I hrana i ljubav i poslovni uspeh i privatno, sve se lepo namestilo - rekla je Rada Manojlović, pa otkrila detalje o svom novom partneru.

- Nije pevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamera. Nisam neko ko pada na prvu, na lepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti" - rekla je Rada, pa progovorila o Ani Nikolić i Goranu Ratkoviću Raletu, koji su danima glavna tema zbog skandala koji su napravili u Dubaiju.

"Ne znam šta bih rekla, volim ih oboje" - zaključila je Rada.

Rada je podsetimo u podkastu kod Bokija 13 progovorila o dečku i otkrila šta joj brani.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro - rekla je Rada u podkastu Bokiju 13.

