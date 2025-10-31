Zavirite u luksuzni dupleks poznatog para: Terasa oduzima dah, a unutar stana sve pršti od luksuza (FOTO)

Pevač Ljuba Perućica je napravio gala žurku u porodičnom domu povodom rođendana njegove supruge Katarine. Oni su pozvali kolege i prijatelje, a njihov dom odisao je glamurom.

Ljuba i Katarina imaju jednu od najlepših terasa u Beogradu. Žive u dupleksu pa su na krovu napravili bazen u kojem uživaju kad god su topli dani. A porodično gnezdo uredili su u nežnim tonovima, pa kod njih u kući dominira bela i krem boja.

Tu je i beli klavir na kojem Ljuba često svira, a stepenice usred dnevnog boravka koje vode na sprat i do bazena takođe su u belim nijansama.

Kako ne bi odstupali od dezena enterijera, za ovu proslavu Katarina i Ljuba su se odlučili da dekorišu dom u nijansama koje i dominiraju. Tako su se na stolu našli beli tanjiri, salvete i cveće, a nežan ton doprineo je krem stolnjak, svećnjaci i čaše, kao i zlatni escajg

Ljuba se tokom žurke latio mikrofona i pesmom raznežio sve prisutne, a svirao je i klavir. Tokom njegovog nastupa zabeležen je i dirljiv trenutak kada je pevač, dok je pevao, zagrlio svoju suprugu i njihovog starijeg sina Alekseja.

Katarina je tokom večeri blistala od sreće, nasmejana, opuštena i vidno dirnuta pažnjom koju joj je suprug priredio. Po svemu sudeći, ovaj rođendan će joj ostati u najlepšem sećanju.

Inače, Ljuba je ovog leta mnogo puta pokazao da imaju prelepu terasu sa bazenom, a u ovoj prostoriji sve funkcioniše na dugme.

Autor: N.B.