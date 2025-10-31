Nigor se slomio od emocija! Objavio sliku sa čuvenim Nebom na godišnjicu njegove smrti: FALIŠ (FOTO)

Pevač i reper Igor Lazić Nigor, nekadašnji član popularnog sastava “Monteniggers”, podelio je emotivnu objavu posvećenu svom pokojnom prijatelju i kolegi Nebojši Saveljiću Nebu, koji je tragično nastradao 1999. godine.

Nigor je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa Nebom, uz dirljivu poruku koja je ganula njegove pratioce.

– Fališ – napisao je Nigor.

Podsetimo, grupa “Monteniggers” bila je jedna od najpopularnijih hip-hop grupa devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije. Duo su činili Nigor i Nebojša Saveljić Nebo, a poznati su po hitovima kao što su “Ducka diesel”, “Mala plava”, “So i tekila” i “Popaj”.

Nažalost, Nebo je tragično poginuo 1999. godine u saobraćajnoj nesreći kod Kotora, što je označilo kraj jedne muzičke ere. Nigor je više puta kroz godine isticao da mu Nebo mnogo nedostaje i da mu je bio više od prijatelja, kao brat i saborac na zajedničkom muzičkom putu.

Autor: N.B.