Ovo mu je bila zadnja rečenica, a ja sam ga samo potapšao: Na današnji dan je poginuo čuveni Neba iz Montenigresa, a evo kako je Nigor govorio o njemu

Danas je tačno 26 godina godina od pogibije muzičara Nebojše Saveljića, poznatijeg pod nadimkom Nebo, koji je sa Igorom Lazićem Niggorom i Duškom Nikolićem činio hip hop sastav "Montenigers".

31. oktobra 1999, rano ujutru, vozilo u kome se nalazio Saveljić, zbog neprilagođene brzine je prešlo na suprotnu stranu i udarilo u stenu, a od jačine udarca prevrnulo se na krov, pa sletelo u jarak pored puta.

Čuveni Nebo život je izgubio u 28. godini, u momentu kada je bio jedan od najpopularnijih muzičara na ovim prostorima, a vest o njegovoj pogibiji potresla je region. Nebojša je 5 godina pre smrti, tačnije 1994. godine, sa Nigorom osnovao "Montenigerse", a hitovi koje su stvorili pevaju se i danas.

Nigor je pre nekoliko godina otkrio da se seća svake sekunde iz te 1999. godine, kada je saznao da je ostao bez najboljeg druga.

- Bio sam kod kuće kada sam saznao... Baš tu noć bili smo u jednoj diskoteci u Bečićima, a sutradan je trebalo da idemo da gledamo trke u Kotoru. Tu noć, negde oko 3 sata izjutra, ja sam polako krenuo kući ka Kotoru, dok su oni ostali da popiju još po jedno piće i da krenu nazad za Podgoricu. Ja sam stigao kući i ujutru negde oko 9 sati čuo sam komšinicu kako priča sa mojom majkom, koja je počela odjednom da kuka na sav glas - priča Nigor sa knedlom u grlu.

- Odmah sam izleteo i upitao šta se desilo. Komšinica mi je samo rekla: "Čula sam da je Nebojša poginuo". Ostao sam u šoku i zapitao je: "Molim. šta pričaš to?", "Ma, to je nemoguće!". Momentalo sam uzeo telefon i pozvao. Javio mi se jedan naš drug zajednički koji je preusmerio pozive i samo mi je rekao: "Poginuli su svi, i Bato i Vanja i Nebojša..." . U tom trenutku nisam znao šta da radim od šoka, pa sam istrčao i trčao oko zgrade kao lud. Kada sam se malo sabrao pozvao sam prijatelje i otišli smo pravo u Podgoricu - seća se Nigor.



Nigor se prisetio i njihovog uspeha, pa je prvi put otkrio da su imali šansu da naprave svetsku karijeru. Ipak, sudbina je imala drugačije 'planove'.

- Mi smo tek izdali taj drugi album, u to vreme, a bili smo u vrhu popularnosti i nije nam bilo premca. Međutim, mi smo dobili ponudu da odemo za Kanadu da radimo kao rezident di-džejevi u jednoj diskoteci, ali to nije bila diskoteka kao ove današnje, gastarbajterske. Dobili smo i papire i sve, i planovi su bili da odemo za Kanadu, pa za Ameriku, i Bog sam zna kakva bi naša sudbina bila. Samo se sećam njegove poslednje rečenice te noći koju mi je rekao: "Mačak, idemo za Kanadu, a onda ćemo ko zna gde završiti". To je bila njegova zadnja rečenica, a ja sam ga samo potapšao po ramenu - govorio je Nigor.

Nebo, inače mlađi brat bivšeg fudbalskog reprezentativca Niše Saveljića, poginuo je 1999. godine u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica - Cetinje.

