DRAMA U DUBAIJU I DALJE TRAJE: Ana Nikolić zarobljena u Emiratima, hitno se oglasila (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić nije stigla u Beograd iz Dubaija iako se očekivalo da će se ukrcati na prvi jutarnji let za Beograd. Posle skandala koji su Ana i njen partner Goran Ratković Rale napravili u luksuznom hotelu u Dubaiju, kada je reagovala i policija, agonija Nikolićeve se u Emiratima produžava. Iako se očekivao njen dolazak kući, pevačica je, po svemu sudeći, i dalje na aerodromu.

Ana se na svom Instagram nalogu oglasila porukom:

„Ne ponižavaj ženu koja prolazi kroz težak period. Ne znaš njenu borbu, njene rane, ni koliko snage joj treba da izdrži svaki dan.“

Kompozitor je, podsetimo, stigao u Beograd u četvrtak naveče vidno uznemiren i potresen.

- Njoj nije dobro, shvatite to. Ja ću joj platiti lekove - rekao je kompozitor kada uu mu novinari rekli šta je Ana sve objaviljivala na svom Instagramu dok je on bio na putu za srpsku prestonicu.

Ratković je demantovao da će tužiti Anu, a na sva ostala pitanja okupljenih medija je ostao suzdržan, osim za haos u hotelu.

- Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa - rekao je on.

Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna.

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

Podsetimo, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom.

Autor: N.B.