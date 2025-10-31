AKTUELNO

Pevač okrenuo novi list! Sa suprugom pokrenuo porodični biznis: Ona vodi, ja popravljam

Pevač Milan Dinčić Dinča i dalje aktivno nastupa, ali pored toga zarađuje i od privatnog biznisa koji je pokrenuo sa suprugom Jelena.

Dinča i Jelena doneli su odluku da otvore predškolsku ustanovu, poput vrtića.

- Imamo privatnu predškolsku ustanovu, kao vrtić. Supruga i ja smo pre dve godine to pokrenuli i potražnja je velika. Supruga je direktor i koosnivač, ja sam tu domar - sa osmehom je rekao u jednoj emisiji.

Milanova supruga Jelena Dinčić otkrila je u jednom razgovoru kako su se njih dvoje odlučili da otvore vrtić.

- Kako smo postali roditelji i kako smo kafiće zamenili za igraonice i parkove i počeli da se družimo samo sa ljudima koji imaju decu, primetili smo da nam kod nekih drugih vrtića smeta i cena ali i način usluge. Onda smo prosto rekli zašto ne bismo mi otvorili mesto na kojem će da bude sve onako kako mi želimo. Tu mislim i na finansije ali i na neke školice i druge aktivnosti. Prijatelji su nas podržali u tome s obzirom da znaju koliko dobro čuvamo decu i tako je sve počelo. Dali su nam vetar u leđa jer od samog starta imamo mnogo upisane dece - rekla je za Grand Jelena koja je inače vaspitač po struci.

