TOTALNA PROMENA MARIJE MIKIĆ: Pevačica nakon razvoda promenila lični opis (FOTO)

Marija Mikić nakon razvoda posvetila se svojoj deci i karijeri. Uspešno nastupa, ali i priprema iznenađenja svojoj publici, a sada je rešila da uvede i drastične promene.

Kako to kod žena već ide, svaka dilema, stresni period ili problem kad tad "udari" na kosu, tako je i Marija odlučila da promeni nešto na sebi. Nakon nekoliko godina, kako je sama navela, na glavi nema ni trunku nadogradnje, te se ošišala na popularnu paž (bob) frizuru.

Mikićeva je na Instagramu objavila novu frizuru kojom je oduševljena, a pored drastičnog šišanja pevačica je uradila i svetlije pramenove, te izgleda još mlađe.

Marija se nakon kraha braka potpuno posvetila sebi, te ne krije da se podvrgla i posetama psihologu

- Idem sad kod svog psihologa, žurim sada, treba da se priča sa nekim, ne treba da krijemo sve što nam je na duši. Ja nikada nisam imala tremu i nisam se bojala, ali kada doživiš bolest ili neku bol, moraš sa nekim to da podeliš. Ne mora niko da ima problem da bi išao kod psihologa, živimo u brzom vremenu. Mislim da je to jako važno za mentalno zdravlje - rekla je Marija.

