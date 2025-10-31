FUTA RADULOVIĆ NASTAVIO DALJE! Oglasio se prijatelj Tucakovićke: Znam da bi Marini...

Boki 13 kaže da mu je drago što je Futa Radulović krenuo dalje i pronašao novu devojku.

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nedavno je posetio grob Marine Tucaković, a sada se osvrnuo na navode da njen udovac, Futa Radulović, ima novu devojku.

- Čuo sam se sa Futom, onda smo se i videli. Zajedno smo otišli na pomen, četri godine od Marinine smrti. Nemam ništa protiv što je nastavio dalje, živ je čovek, treba da nastavi svoj život. Meni je drago zbog toga što znam da bi i Marini bilo drago, znam kakav je čovek bila. Nisam ga direktno pitao za detalje, to nije moja stvar - kaže Boki 13, pa potom otkriva koji je najbolji savet koji mu je dala Marina Tucaković.

- ''Biće šta će biti'' to je najbolja rečenica koju je Marina stalno izgovarala i govorila mi je da pustim stvari svojim tokom i da ne forsiram. I zaista jeste tako. Mora čovek da pusti jer kada forsiraš nešto se sjebe usput - rekao je on za Informer.

"Marina me je bezuslovno volela"

Podsetimo, Boki je u prvoj ispovesti nakon izlaska iz zatvora govorio o ljubavi i prijateljstvu sa porodicom Tucaković.

- Jezivi pritvorski dani. Ne možete ni da shvatite kako to izgleda. Bez podrške roditelja ne bih izdržao ni pola i ne bih bio ovde gde sam sada. U zatvoru sam, ako ništa drugo, naučio kako da budale udaljim od sebe. Imao sam psihijatre dok sam bio u bolnici, upadao sam u velike krize, ipak, pet godina van slobode je mnogo uticalo na mene. I lajf koučevi su mi mnogo pomogli. Na sve što mi se dešavalo tamo, u jednom momentu sam saznao da je preminula Marina Tucaković. To mi je mnogo teško palo, jer smo bili mnogo dobri. To je bila jedna od žena koja me je volela bezuslovno. Prva stvar koju ću uraditi kao odem u Beograd, posetiću Marinin grob.

Autor: M.K.