SVE SIJA OKO GOGE SEKULIĆ! Pevačica uživa u Veneciji: Luks putovanje kao iz snova (VIDEO)

Goga Sekulić je iskoristila kratku pauzu od užurbanog poslovnog ritma i otputovala u Veneciju.

Goga Sekulić već godinama važi za jednu od najtraženijih zvezda domaće muzičke scene. Iako radi punom parom i svakodnevno balansira između brojnih nastupa, majčinskih obaveza i prijateljstava koja neguje s posebnom pažnjom, Goga je sada odlučila da sebi priušti malo odmora.

Pevačica je iskoristila kratku pauzu od užurbanog poslovnog ritma i otputovala u Veneciju, gde boravi kod prijatelja. Kao i uvek, svoje trenutke uživanja podelila je sa fanovima na društvenim mrežama, pokazujući da luksuz i jednostavnost kod nje idu ruku pod ruku.

Najpre je objavila snimak sa mora, dok je plovila brodom i uz osmeh poslala poljubac svojim pratiocima. Ubrzo nakon toga, Goga se javila i iz samog centra Venecije, gde je uživala u autentičnoj atmosferi grada na vodi, slušajući muzičara kako svira klavir.

Pevačica je nedavno otkrila da uveliko priprema novi album, za koji njeni saradnici kažu da će doneti nešto sasvim novo na domaću muzičku scenu. Produkcija će, kako se najavljuje, biti na svetskom nivou, a Goga obećava da će iznenaditi publiku novim zvukom i energijom.

Autor: M.K.