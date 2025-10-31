LAŽEM DA SAM LJUBOMORNA I DA MI SMETAŠ! Ana Rajković o ljubavi i životu sa poznatim golmanom, obratila mu se javno, ima važan povod za to (FOTO)

Predrag Rajković danas slavi 30. rođendan, a tim povodom mu je supruga Ana spremila iznenađenje.

U domu proslavljenog golmana Predraga Rajkovića danas je poseban dan. On proslavlja svoj 30. rođendan, a tim povodom mu je supruga Ana priredila prelepo iznenađenje.

Ana je na društvenim mrežama pokazala deo veselja koji su upriličili na intiman način i daleko od medija.Bračni par je otišao sa prijateljima u jedan prestonički restoran, a Predrag je dobio i rođendansku tortu. Svećice je oduvao pred okupljenima i zamislio želju, a Ana je za njega imala samo najemotivnije reči da napiše.

- Rale moj, srećan ti divan dan! Danas slavimo tvoj veliki 30 rođendan! Želim da ti se zahvalim za sve trenutke koje smo proveli zajedno. Kada smo se upoznali, imali smo samo 21 godinu i nisam mogla ni da zamislim kakvu sreću ćeš doneti u moj život i šta ćemo sve postići zajedno. Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju - napisala je ona, pa nastavila:

- I da znaš, svi tvrdimo da ne volimo kad nam „puckaš“ prste na nogama ali lažemo, lažem da mi smetaš dok pravim ručak, lažem da mi smetaš dok gledaš film dok spavam, lažem da sam ljubomorna kad voliš Coco više od mene. Lečiš mi dušu i znam da to znaš… Ostani zauvek najbolji u svemu, a mi ćemo uvek biti tu da te bodrimo i volimo iz sveg srca. Volimo te više nego što reči mogu opisati. Zauvek, tvoja porodica - nappisala je ona na Instagramu.

O ljubavi sa Peđom

Podsetimo, Ana je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Peđom i otkrila kako su se upoznali.

- Za svoj 19. rođendan odlučila sam da se preselim u Kinu da živim, radim i uživam. Sećam se kao da je juče bilo , rekla sam sebi niko te neće zaustaviti… Baš pri tom odlasku majka me u suzama prati i daje mi sa vrata svoju ogrlicu i govori neka te ona čuva, u dalekom Šangaju upoznajem svog kuma, a na tek otvorenom Instagramu slike iz daleke Kine lajkuje Rale… Evo kako to sve izgleda 10 godina kasnije… Gospode hvala ti na svemu, sve si mi željice ispunio, samo nek smo zdravi , srećni i nasmejani. Hvala svima na prelepim čestitkama - napisala je Ana u opisu porodične fotografije.

Autor: M.K.